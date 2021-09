„Krone“-Rundruf: Spitäler bauen Corona-Rückstau ab

Wegen Corona?

Das auch, wir haben ja so etwas wie eine vierte Welle. Da nimmt langsam auch das Verständnis dafür ab, dass man sich nicht an Maßnahmen halten will. Aber dazu kommt, dass mittlerweile vermehrt Kollegen kündigen, das Gesundheits- und Pflegesystem verlassen. Daraus ergibt sich auch eine Belastung, eine Unruhe. Man merkt eine Frustration. Die Kollegen sind ja ständig gefordert, die hätten auch gern einmal Urlaub abgebaut. Laut Studie vom Juni machen bereits fünf Prozent der Kollegen konkrete Schritte zum Ausstieg. Das ist ja nicht wenig. Wir haben den Pflegenotstand teils ja bereits, in der mobilen Langzeitpflege etwa ist er ja schon hier. Wir erhalten das System ja aufrecht, indem wir deprofessionalisieren.