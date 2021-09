Hoffnungsschimmer nach verschobener Gehirn-OP

Impfgegner mobilisieren weiter

Indes mobilisieren Impfgegner weiter: So ließ die Impfskeptiker-Partei MFG mit ihrem Einzug in den oberösterreichischen Landtag aufhorchen. Ihr Chef, Dr. Michael Brunner, Anwalt in Wien, ist skeptisch gegenüber den Corona-Zahlen in Bezug auf die Hospitalisierung. „Man muss sich zuerst die Frage stellen, was man unter geimpft und ungeimpft versteht“, erklärt Brunner. Schließlich gelte man erst 14 Tage nach der Gabe der letzten Dosis als geschützt.