Kein Intensivbett am AKH: Warten auf Gehirn-OP

Dieser Blick auf die Entwicklung der Covid-19-Fälle auf den Intensivstationen vom Sommer bis jetzt zeigt, dass die Zahl der Patienten in die Höhe schnellt. In den kostenintensiven Betten, die von speziell ausgebildetem Personal betreut werden, finden sich derzeit fast nur Ungeimpfte. Wobei die Auslastung in der Bundeshauptstadt am höchsten ist. Knapp 40 Prozent aller Corona-Intensivpatienten liegen in Wiener Spitälern. Da es sich bei Infektionen oft um regionale Cluster handelt, variieren die Zahlen je nach Bundesland.

(Bild: Krone KREATIV)