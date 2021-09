Lebensgefahr nach blutigem Kampf am Parkplatz

Im Vollrausch zum Blutrausch: Zwei Ukrainer mussten sich am Mittwoch im Landesgericht Wels wegen versuchten Mordes verantworten. Die beiden Lkw-Fahrer sollen am Ostersonntag auf einem Parkplatz in Mondsee einen Kollegen lebensgefährlich verletzt haben. Die Verteidiger sagten, es sei Körperverletzung gewesen.