Dementer Kärntner wegen Mordversuchs vor Gericht

„Ein Alarm wurde ausgelöst, ich rannte hin und sah, dass Herr B. über Herrn J. gebeugt war - mit dem Stromkabel einer Sensormatte in der Hand“, schildert die einzige Tatzeugin, eine versierte Pflegekraft in dem Heim, wo der 86-Jährige seit Jahren lebt. Ob das ein Angriff gewesen sei, könne sie nicht sagen. Herr B. wäre aber manchmal verhaltensauffällig gewesen. Vielleicht durch seine Krankheit verständlich: „Augen und Ohren kaputt“, sagt er im Gerichtssaal zu Richter Bernd Lutschounig. Blind und schwerhörig, dazu dement - der Mann scheint keine Ahnung zu haben, dass er wegen eines konstruierten Mordversuchs vor Gericht sitzt und in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher soll!