Gesundheitsmesse tourt durch Kärntens Städte

Freier Eintritt

In einer großen Ausstellung wird Praktisches für den Alltag präsentiert. Werte wie Blutdruck, Blutzucker, Venenfunktion und mehr können auf der Gesundheitsstraße ermittelt werden. Die Gesundheitsmesse im Friesacher Rathaus dauert am Samstag, 2. 10., von 8.30 bis 16.30 Uhr - der Eintritt ist frei. Nächste Station der Lebensfreude-Messe ist im Stadtsaal Feldkirchen, wo am 8. und 9. Oktober eine Ausstellung und viele Referate geboten werden.