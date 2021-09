70 Kilometer pro Woche und Ägypten im Visier!

Fünf Kilometer schwimmen in etwas über einer Stunde! Christoph Kirschka (20) und Artur Arendt (16) vom Wörthersee Swim Team feierten beim Ocean Man – einem Langstreckenbewerb am offenen Meer – vor Cattolica (It) einen Doppelsieg! Bei den Damen kam Aleksandra Bednarek (22) – die heuer bereits den Ärmelkanal (34 km!) überquerte – auf Rang drei, Norbert Nagl (50) wurde in seiner Altersklasse Fünfter. Mit der Staffel gelang der Sieg!