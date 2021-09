iPhone-Apps tracken User bei Verbot einfach weiter

Tracking-Verbot bei vielen Apps nahezu folgenlos

So etwa das beliebte iPhone-Spiel „Subway Surfers“, das auch bei einem expliziten Tracking-Verbot fast 30 verschiedene Infos über den Nutzer sammelt und an eine Werbefirma übermittelt - darunter etwa die IP-Adresse und weitere Geräteangaben, mit denen man den Nutzer in Folge munter weiter tracken kann. Lockdown Privacy zufolge ändere die Aktivierung des Tracking-Schutzes hier fast nichts.