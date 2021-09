Über 906.600 Impfungen gegen Covid bisher in Tirol

Impfbus tourt in Tirol

Am kommenden Wochenende ist auch der Impfbus in Kooperation mit dem Samariterbund wieder unterwegs: Dieser macht am Freitag, 1. Oktober 2021, von 9 bis 16 Uhr Station beim MPREIS Niederndorf (Bezirk Kufstein). Zudem macht der Impfbus des Landes am Freitag, 1. Oktober, von 12 bis 18 Uhr beim Inntalcenter in Telfs sowie am Samstag, 2. Oktober, von 9 bis 18 Uhr beim Einkaufszentrum DEZ in Innsbruck Halt.