Ordentlicher Umsatzeinbruch beim Weltmarktführer

Die Doppelmayr Holding SE mit Hauptsitz in Wolfurt hat im Geschäftsjahr 2020/21 einen Umsatzrückgang von 12,5 Prozent auf 763 Mio. Euro verbucht. Die Betriebsleistung sank um 30 Prozent auf 669 Mio. Euro. In einer Aussendung am Dienstag sah das Unternehmen beides als Folge der Corona-Pandemie, die mit dem Tourismus einen Kernmarkt des Seilbahnherstellers trifft. Für die kommenden Jahre sei man dennoch zuversichtlich.