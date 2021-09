Überfälle auf Passanten: Drei 14-Jährige in Haft

Wegen zweier Raubüberfälle auf einen 15-Jährigen sowie einen 51 Jahre alten Mann hat es am Montagnachmittag in Wien drei Festnahmen gegeben - die Tatverdächtigen sind allesamt erst 14 Jahre alt. Eines ihrer Opfer bedrohten sie wüst, das andere attackierten sie mit Schlägen. Die 14-Jährigen wurden in die Justizanstalt eingeliefert.