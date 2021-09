Diebe stahlen noch nicht verlegten Terrassenboden

Polizei bittet um Hinweise

„Der Terrassenboden wurde in dem Garten so gelagert, dass er von der parallel verlaufenden Gemeindestraße Unterlängenfeld als auch von der Ötztaler Straße gut einsehbar war“, heißt es seitens der Polizei. Mit der Tat in Zusammenhang könnte ein weißer - vermutlich elektrisch betriebener - Transporter stehen. „Durch die Tat entstand ein Schaden im niederen vierstelligen Eurobereich“, erklärt die Exekutive. Sachdienliche Hinweis sind an die Polizeiinspektion Sölden unter der Tel. 059133/7108 erbeten.