Defekt bei Traktor Auslöser für verheerenden Brand

Die Bewohner konnten das Gebäude noch rechtzeitig verlassen. Auch sämtliche Tiere - Kühe, Pferde, Fohlen und Kälber - wurden noch rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Ein 26-jähriger Österreicher bekam bei Hilfsarbeiten Atembeschwerden und wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur ärztlichen Abklärung in das Krankenhaus nach Zams eingeliefert. Am Wirtschaftsgebäude sowie an dem benachbarten Wohnhaus entstand durch das Feuer Totalschaden. Im Einsatz standen die Feuerwehren Stanz, Landeck, Zams, Pians, Grins, Schönwies und Tobadill mit 35 Fahrzeugen und ca. 220 Einsatzkräften.