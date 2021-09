Bauernhof in Tirol in Vollbrand: Tiere befreit

Gleich mehrere Brände hielten am Freitag und in der Nacht auf Samstag Feuerwehren in Tirol auf Trab. In Stanz bei Landeck brach kurz vor 4 Uhr Früh auf einem landwirtschaftlichen Betrieb Feuer aus. Ein Wohnhaus samt Wirtschaftsgebäude war in Brand geraten. Die Tiere konnten laut ersten Informationen gerettet werden. Verletzt dürfte niemand sein. Die Brandursache ist derzeit noch völlig unklar.