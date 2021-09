Serieneinbrecher haben fast 100 Automaten geknackt

„Die Automaten sind nicht mehr zu reparieren. Alles ist verbogen. In einem Gerät haben sie etwas erwischt, im anderen nichts“, ärgert sich die Chefin vom Kaufhaus Klinglmayr in Kematen an der Krems. Und macht in einem Kommentar auf Facebook dem Ärger Luft: „Danke an die zwei Herren die sich in der Nacht ausgepowert haben.“ Dass es zwei Täter waren, sieht man deutlich auf den Überwachungsvideos.