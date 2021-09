Junger Alkolenker (16) bei Sturz schwer verletzt

Ein 16-Jähriger aus dem Bezirk Braunau hatte am Samstag in einem Lokal in Sankt Johann am Walde eine körperliche Auseinandersetzung. Daraufhin fuhr er gegen 3.30 Uhr mit seinem Mofa Richtung Ortschaft Frauschereck. Nach wenigen hundert Metern kam der Jugendliche zu Sturz und verletzte sich schwer. Der 16-Jährige wurde nach der Erstversorgung vom Notarztteam in das Krankenhaus Ried gebracht. Ein dort durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,42 Promille.