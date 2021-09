Warum 5G von so vielen Menschen abgelehnt wird

Viele orten Risiko, aber wenig persönlichen Nutzen

Für seine vom Bundesamt für Umwelt (Bafu) und Schweizer Nationalfonds unterstützte Studie, die im Fachmagazin „Psychological Science“ präsentiert wurde, untersuchte er daher systematisch die Unterschiede in der Risikowahrnehmung und was diesen zugrunde liegt. Die Befragung ergab demnach, dass knapp zwei Drittel (65 Prozent) mit der Technologie ein mittleres bis hohes Risiko verbinden, und ebenso viele gaben an, nur einen geringen bis gar keinen persönlichen Nutzen für sich selbst zu sehen. Allerdings stuften 61 Prozent den Nutzen für die Gesellschaft als hoch ein, 76 Prozent für die Wirtschaft.