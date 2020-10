Österreicher wollen für 5G nicht mehr bezahlen

Sorgen um Gesundheit

Darüber hinaus macht sich rund ein Drittel (36 Prozent) nach wie vor Sorgen, dass 5G mit gesundheitlichen Risiken verbunden sei. Für Deloitte sind das erstaunlich viele Personen, in anderen Ländern liegt die Zahl weit darunter. So glauben laut der Umfrage in Deutschland lediglich 20 Prozent, dass 5G gesundheitliche Probleme verursachen kann, in Großbritannien sind es 14 Prozent und in China 13 Prozent.