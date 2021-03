„LTE-Nutzer merken bei 5G keinen Unterschied“

5G-Netzausbau dauert noch Jahre

Hierzulande hat man mit dem 5G-Ausbau im Frequenzbereich der 3,4 bis 3,8 Gigahertz begonnen: Die dafür nötigen Frequenzen wurden 2019 an die Mobilfunknetzbetreiber versteigert und bisher vorrangig im urbanen Raum ausgebaut. Im Vorjahr wurden 5G-Frequenzen in den Bereichen 700, 1500 und 2100 Megahertz versteigert, die für die großflächige Versorgung am Land wichtig sind, aber nicht so hohe Datenraten liefern.