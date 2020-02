Umweltschützer wollen 5G in Deutschland stoppen

Die Umweltorganisation BUND fordert in Hamburg einen Ausbaustopp für das neueste Mobilfunknetz 5G in Deutschland. Ohne eine Prüfung der Gesundheits- und Umweltverträglichkeit dürfe die Infrastruktur nicht ausgebaut werden, sagte BUND-Landesgeschäftsführer Manfred Braasch am Mittwoch in Hamburg. Zudem werde das Mobilfunknetz zurzeit ohne die vorgeschriebene Technikfolgenabschätzung ausgebaut.