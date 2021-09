Flachgauer entdeckten Zimmerbrand erst nach Urlaub

Die Eigentümer eines Einfamilienhauses in Seekirchen im Flachgau staunten ordentlich, als sie am Sonntagabend aus dem Urlaub in ihr Haus zurückkehrten. Durch Rauch war das gesamte Haus schwer beeinträchtigt. Die alarmierte Feuerwehr Seekirchen stellte fest, dass es in einem abgeschlossenen Raum zu einem Zimmerbrand gekommen war, der bereits erloschen war.