Biker (55) starb nach Sturz gegen Geländer

Tragisch endete am frühen Samstagnachmittag die Ausfahrt für einen 55-jährigen bosnischen Motorradfahrer aus Offenhausen. In Gunskirchen beschleunigte er laut Augenzeugen seine Aprilia stark und fuhr einige Meter nur am Hinterreifen. Vor einer leichten Linkskurve verlor der Biker die Kontrolle über seine Maschine und prallte gegen ein Brückengeländer.