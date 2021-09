Fahrlässig entsorgte Zigarette löste Brand aus

In aller Herrgottsfrühe, um 4.55 Uhr, kam es in einem Zimmer in einem Hotel in Mayrhofen zum Brand. Doch Glück im Unglück: Im Zimmer nebenan war ein 49-jähriger Einheimischer, der zufällig auch Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr war. Nach Auslösen des Brandmeldealarms trat dieser die Zimmertüre ein und durchsuchte den Raum nach möglichen Personen. Im Zimmer befand sich jedoch niemand. Ein weiterer Hotelgast mit Zivilcourage führte derweil mit einem Feuerlöscher Löscharbeiten im Bereich des Brandherdes - im Bereich von Kleidungsstücken im Schlafzimmer - durch.