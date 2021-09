„Ocean Viking“ brachte 122 Migranten nach Sizilien

Das Seenotrettungsschiff „Ocean Viking“ hat mit 122 Migranten an Bord in Augusta auf Sizilien angelegt. Die Menschen, darunter auch unbegleitete Minderjährige, konnten am Samstag das Schiff nach Corona-Tests durch die italienischen Behörden verlassen. Man sei erleichtert, dass diese endlichen einen „sicheren Ort“ erreicht hätten.