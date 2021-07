573 Migranten gingen von Bord der „Ocean Viking“

Die von dem Rettungsschiff „Ocean Viking“ geretteten 573 Migranten sind in Italien an Land gegangen. Die Menschen waren seit 6. Juli an Bord festgehalten worden. Die „Ocean Viking“ war im zentralen Mittelmeer zuletzt als einziges Boot von privaten Organisationen im Einsatz. Andere Schiffe werden derzeit von Behörden am Auslaufen gehindert oder warten auf ihre Genehmigung.