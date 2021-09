Fast wie in „Der Name der Rose“

Baulärm. Schweres Gerät vor der Vorarlberger Landesbibliothek. Der Eingangsbereich wird gerade neu gestaltet. Kantige Arbeiter mit hochgekrempelten Ärmeln sind an Bohr-, Polier- und Schleifmaschinen zugang. Ob die wohl interessiert, welche bibliophilen Schätze in der ehemaligen Bibliothek des Klosters St. Gallus schlummern, in die mich Mag. Norbert Schnetzer eintreten lässt? Wobei wir eher in die Sondersammlung hineinturnen und -stolpern als eintreten. Eine Lärmschutztür, dann die eigentliche Tür, schließlich eine Staubschutzverkleidung aus Plastik mit Reißverschluss. Ein hoher Raum erschließt sich mir mit vergitterten Fenstern in Bleiverglasung, edlen Buchregalen aus Eichenholz, in denen die wertvollsten Bestände der Bibliothek aufbewahrt werden. In Leder oder Pergament gebundene Folianten, Quart- und Oktavbände. Längst vergessene Bezeichnungen für die Buchformate vergangener Jahrhunderte.