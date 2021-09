„Ehrenamt ist Basis für den sozialen Frieden“

Waren Sie selbst schon einmal „Freiwilliger“? Was haben Sie daraus mitgenommen?

In meiner Jugend war ich bei sämtlichen Vereinen in meiner Heimatgemeinde Zams aktiv. Von damals rührt auch meine Verbundenheit mit der örtlichen Musikkapelle her. Ich möchte mein Engagement bei den Vereinen nicht missen, denn dort habe ich den sensiblen Umgang mit Menschen gelernt – etwas, was in der Politik essenziell ist und mir heute als Landeshauptmann sehr zugutekommt.