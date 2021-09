Neues Spital nimmt nun Form an

Weiterhin gut im Zeit- und Kostenplan liegen die Arbeiten beim Bau des neuen Krankenhauses in Oberwart. Trotz Corona-Krise und dadurch bedingt akutem Mangel an Baustoffen auf dem Weltmarkt wächst das neue Spital tagtäglich weiter in die Höhe. Der Probebetrieb soll – wie berichtet – bereits in zwei Jahren starten.