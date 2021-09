Falscher Bruce Willis macht Werbung in Russland

Der Actionfilm-Star Bruce Willis tritt neuerdings in russischen Werbespots auf, ohne sich je an Dreharbeiten für die Reklame beteiligt zu haben. Sein Gesicht wird kurzerhand mithilfe von KI-Bildmanipulation („Deepfake“) in die Werbespots eines russischen Mobilfunkers eingebaut. Und das sogar mit dem offiziellen Segen des Mimen.