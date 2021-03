Deepfake: So funktioniert der Tom-Cruise-Schwindel

Ruf nach gesetzlicher Kontrolle

„Ich möchte den Menschen die technischen Möglichkeiten dieser Dinge zeigen. Ich habe nicht vor, es in irgendeiner Weise zu verwenden, in der ich Menschen verärgern würde - ich möchte ihnen nur zeigen, was in ein paar Jahren möglich ist“, schildert Ume dem Blatt. Was jetzt einen erfinderischen Imitator, einen leistungsstarken Computer und einen erfahrenen Praktiker brauche, könnte bis 2025 mit einem einfachen Snapchat-Filter erledigt werden, warnt Ume. Er sei daher der „festen Überzeugung, dass es Gesetze geben sollte, die beim verantwortungsvollen Umgang mit KI und Deepfakes helfen.“