Deepfakes: Wie aus gestohlenen Fotos Pornos werden

Viele glauben, was sie sehen

Deepfakes werden in den kommenden Jahren ein riesiges Problem - nicht nur deshalb, weil damit Menschen verunglimpft werden, sondern auch deshalb, weil viele Menschen (Stichwort Fake News) mit solchen Deepfakes manipuliert werden können. Viele glauben das, was sie sehen und hinterfragen nicht, ob das, was sie sehen, auch echt ist oder wahr sein kann. Hinzu kommt: Software, mit der man das Gesicht einer Person in ein Video integrieren kann, gibt es mittlerweile nicht nur zuhauf, sondern kann mittlerweile sehr einfach bedient werden. Und es gibt bereits viele Apps, mit denen Deepfakes mit dem Smartphone erzeugt werden können.