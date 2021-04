Deepfake: Falscher Nawalny-Stabschef narrt Politik

Wie unter anderem die „NL Times“ und „deVolkskrant“ berichten, waren mehrere Mitglieder des ständigen parlamentarischen Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten in den Niederlanden am vergangenen Mittwoch der Einladung des mutmaßlichen Wolkow zu einem Video-Gespräch mit „privatem Charakter“ gefolgt. Am Freitagabend dann die offizielle Erklärung: „Das Komitee hat nun die Bestätigung erhalten, dass das Gespräch nicht mit Wolkow selbst geführt wurde, sondern mit jemandem, der sich als er ausgibt“, zitierte „deVolkskrant“ aus einer Mitteilung des Ausschusses, der sich über die Täuschung „empört“ zeigte. Man werde prüfen, wie solche Vorfälle in Zukunft verhindert werden können, hieß es.