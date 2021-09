„Chorus“: Neuer Trailer zum düsteren Space-Shooter

Ein Mann und sein Auto waren gestern, am 3. Dezember schickt Deep Silver mit „Chorus“ eine Frau und ihr Raumschiff in die Weiten des Weltalls, wo ihr im Kampf gegen einen dunklen Kult Horden gegnerischer Starfighter und andere Gefahren begegnen. Der Space-Shooter verspricht „epische Kämpfe in Schwerelosigkeit, sowohl im grenzenlosen Kosmos als auch in engen Korridoren“ und erscheint für PC, PS4/PS5, Xbox One/Series X sowie Google Stadia und Amazon Luna. Ein neuer 101-Trailer führt Spieler in die Geschichte von Piloten-Ass Nara sowie die Spielmechanik ein.