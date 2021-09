Final-Krimi! Marcel Schnölzer ist Enduro-Champ

Kärntner Doppelsieg! Nach einem wahren Final-Krimi jubelte Marcel Schnölzer (21) über den österreichischen Enduro-Titel bei den Junioren. Er fing Landsmann Thomas Hecher aus Irschen mit drei Siegen im Saisonfinish – neben dem Doppelsieg in Kirchschlag hatte er auch in Aspang gewonnen – noch ab, lag am Ende nur zwei Punkte vorne. „Ich habe alles rausgeholt, wäre sogar in der Elite Dritter gewesen“, strahlt der Feldkirchner, der heuer erstmals ohne Team unterwegs war, die Gesamt-Wertung bis zuletzt nie anführte. Im nächsten Jahr will er neben der österreichischen Meisterschaft auch im Weltcup und bei EM-Läufen an den Start gehen.