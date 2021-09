Wälder haben Lust auf mehr bekommen

Am besten soll es schon heute (20.30) in Canazei, dem Spielort der Fassa Falcons Punktezuwachs geben. Das wäre dann aber keine Premiere, die Wälder sind bei zwei der fünf Auftritte in Canazei als Sieger vom Eis gegangen, zuletzt im März mit einem 3:1-Erfolg. „Punkte bei den Italienern zu holen, ist immer schwer, aber wir reisen mit viel Selbstvertrauen ins Trentino“. sagt ECB-Trainer Markus Juurikkala.