Nach acht Jahren: Baseball ist zurück in Kärnten

Acht Jahre sind vergangen, seit das letzte Baseball-Match in Kärnten stattgefunden hat. Unter dem Namen „Carinthian Clubbers“ wurde 2013 noch in Hörtendorf gespielt. Seit zwei Jahren sind die neu gegründeten Carinthian Celts aktiv, bestreiten am Samstag ihr erstes Heimspiel in der Khevenhüller Kaserne.