Slowakin brach sich bei Fahrradsturz das Genick

Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am Mittwoch gegen 18 Uhr auf der Südsteirischen Grenzstraße bei Wolfsberg: Eine 71-jährige Frau aus Bratislava geriet mit ihrem Damenfahrrad am Koglereck in einer sehr steil abfallenden Fahrbahn in Fahrtrichtung Lavamünd auf die andere Straßenseite und kam zu Sturz. Die Frau wurde von einer vorbeifahrenden Autofahrerin regungslos liegend auf der Straße gefunden.