„Ende der Rabatte und faire Preise für Bauern“

Das Thema Tierwohl ist in aller Munde. Viele Konsumenten wollen heute mehr denn je wissen, wie und wo das Tier gelebt hat, von dem das Fleischstück auf dem Teller liegt. Beim Lebensmitteleinkauf scheint diese Info aber noch nicht zur Gänze angekommen zu sein. Es werden zwar Tierwohl-Produkte angeboten, doch macht das Tierwohl-Segment nur einen kleinen Anteil des Sortiments aus. Während Unmengen von Geldern in die Vermarktung von Billigfleisch fließen, sind Tierwohl-Produkte oft versteckt im untersten Regal der Filiale zu finden. Heimische Produkte mit hohen Tierwohlstandards müssen seitens der Supermärkte stärker beworben werden - anhand der Umgestaltung von Regalflächen und via Bewerbung in Flugblättern und Kampagnen.