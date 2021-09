Feuerwehr rückte wegen Storch auf Schornstein aus

Wegen eines Storchs wurde am Dienstag um 19.30 Uhr die Feuerwehr Hard alarmiert. Eine Anrainerin hatte einen Storch dabei beobachtet, wie dieser immer wieder auf einem Schornstein herumflatterte, aber nicht wegflog. Die Frau hatte den Eindruck, dass sich das Tier in einem Netz des Schornsteins verfangen hatte. Die Einsatzmannschaften zögerten nicht lange, griffen zur Drehleiter und arbeiteten sich im Korb Meter für Meter am Schornstein hoch.