Für Cannabis Familie von Drogendealer finanziert

Wegen Geldwäscherei stand am Mittwoch ein 32-Jähriger in Innsbruck vor Gericht. Der Österreicher hatte einen Deal mit seinem Dealer abgeschlossen: Statt ihn direkt zu bezahlen, sendete er dessen Familie in Marokko das Geld für die Drogen - über 5000 Euro, in 18 Tranchen und eineinhalb Jahre lang!