Lehrer-Engpass: Tirols Neos fordern Paket von Land

Nachdem auch in Tirol in Sachen Lehrpersonal von „regional punktuellen Engpässen“ die Rede war, fordern die oppositionellen Neos ein Sofortpaket von der schwarz-grünen Landesregierung. „Die akute Zuspitzung in Sachen Lehrermangel und die 30 unbesetzten Lehrerstellen im Land waren absehbar“, kritisierte Klubobmann und Landessprecher Dominik Oberhofer am Mittwoch in einer Aussendung.