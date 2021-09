Traumberuf bei der „Lehre On Air“ ausprobieren

Auf einer Fläche von 2000 Quadratmetern wird Jugendlichen am 24. September zwischen 13 und 17 Uhr die Möglichkeit geboten, mehr als 40 verschiedene Lehrbetriebe kennenzulernen und berufstypische Handgriffe auszuprobieren. Die Teilnahme an der „Lehre On Air“ ist kostenlos. Am gesamten Gelände gilt die 3-G-Regel.