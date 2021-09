Elektroautos haben oft höhere Reparaturkosten

Steigende E-Zulassungszahlen

Der größte deutsche Versicherer stellte die Untersuchung auf seinem alljährlichen Autotag in Ismaning vor. Anlass sind die schnell steigenden Zulassungszahlen von Elektroautos. Im ersten Halbjahr wurden in Deutschland nach Zahlen des Kraftfahrzeug-Bundesamts gut 312.000 reine Elektroautos sowie Plug-in-Hybride neu zugelassen. In Österreich waren es laut Statistik Austria 15.347 Elektroautos und 7940 Plug-in-Hybride.