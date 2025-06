Vom Pech verfolgt: „Es schaut gar nicht gut aus!“

Erst Mitte Mai hatte Matthias Linortner sein Comeback gefeiert, nachdem sich der Altmünsterer letztes Jahr just vor der Heim-Europameisterschaft die Achillessehne gerissen hatte. Und nur eineinhalb Monate später folgte nun der nächste Rückschlag. Denn ausgerechnet bei der 3x3-Basketball-WM in Ulaanbaatar (Mon) verletzte sich Linortner nach einer unglücklichen Landung am Knie.