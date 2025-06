Salzburg-Trainer Letsch: „Das war dumm von uns!“

Vinicius Junior (Real-Torschütze): „Ich freue mich sehr über das Tor und den Assist. Die Stimmung war gut. Wir haben in der ersten Hälfte gut gespielt, waren in der zweiten ein bisschen nachlässig. Das ist normal, wenn man an die kommenden Spiele denkt, wo wir uns keinen Ausrutscher leisten dürfen.“