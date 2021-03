Schadet Kurzsstreckenbetrieb auch dem Elektroauto?

Bei Plug-in-Hybriden kommt es darauf an

Im Jahresvergleich ist das Elektroauto bei vornehmlicher Kurzstreckennutzung aber in Hinblick auf Verschleiß und Verbrauch die bessere Alternative. Das trifft auch auf Plug-in-Hybride zu. Neuere Modelle bieten teilweise rein elektrische Reichweiten von annährend 100 Kilometern. Wer sein Auto mit einem solchen Reichweitenpolster vornehmlich auf kurzen Strecken nutzt, kann in der Regel weitgehend elektrisch fahren, was nicht nur der Luftqualität der Umgebung zuträglich ist, sondern außerdem noch den im Antriebssystem integrierten Verbrenner schont. Dieser wiederum bietet den Vorteil einer uneingeschränkten Nutzung und Reichweite, sollte es doch einmal auf ausgedehntere Touren gehen. Natürlich geht das nur, wenn man mit geladenem Akku startet und im Rahmen der (im Winter eingeschränkten) Reichweite bleibt. Springt auf der Fahrt ins Büro (vielleicht sogar ein paar Mal) der Benziner an, hat man wieder den Kurzstreckeneinsatz des Verbrenners.