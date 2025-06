AMG Concept GT XX: Mercedes-Zukunft ist sportlich

Da steht er, in einem abgedunkelten Saal im Kraftwerk Rottweil am jungen Neckar in Deutschland, das seit einigen Jahren keinen Strom mehr liefert, sondern als Kultur-Location dient. Die Mercedes-Tochter AMG hat diesen Ort gut gewählt. Zeitgeist und Nostalgie schwingen im Ambiente mit, aber auch Kraft, Strom und Zukunft. Und einen Blick in diese gewährt das hier ausgestellte Automobil: der AMG Concept GT XX.