Elektroautos: Was kommt nach der letzten Fahrt?

Batterie-Verordnung der EU wird novelliert

Auf europäischer Ebene wird gerade an einer Novellierung der Batterie-Verordnung gearbeitet. Sie soll auch den Umgang mit Batterien von Elektro-Fahrzeugen regeln. Deren Antriebsbatterien sollten nach Ansicht des VOEB in Zukunft wie Fahrzeuge typisiert werden und die Herkunft der einzelnen Bestandteile zertifiziert werden. So sollte jede einzelne Batterie von der Produktion bis hin zur Entsorgung erfasst und somit eine hundertprozentige Sammelquote erreicht werden. Ein weiteres Ziel ist es, beim Recycling der Batterie eine Verwertungsquote von 65 Prozent der Bestandteile zu erreichen. Es sollen bis 2030mindestens 12% recyceltes Kobalt, 85% Blei, 4% Lithium und 4% Nickel eingesetzt werden.