Wurden Sie im Urlaub schon in flagranti erwischt?

Was sich verführerisch anhört, ist aber nicht immer legal. So kann der Sex am Strand bzw. schon das Küssen allein an vielen beliebten Urlaubsdestinationen Folgen haben, angefangen von Verwarnungen über Geldbußen und Gefängnis bis hin zur Prügel- (Malaysia) und sogar Todesstrafe (Jamaika für homosexuelle Kontakte).