Darum ist Spielberg für Verstappen so speziell!

Die Formel 1 steht in Spielberg bereits in den Startlöchern. Bevor ab Freitag am Red Bull Ring die Motoren dröhnen, nahm sich der vierfache Weltmeister Max Verstappen Zeit und plauderte mit der „Krone“ über seine Liebe zu Österreich, wo er Grenzen setzt und was er sich vom Wochenende erwartet.